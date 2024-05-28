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Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Донецькій області та назвали причину

Донецька область, Вівторок 28 травня 2024 23:51
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Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Донецькій області та назвали причину Фото: російські військові переміщують техніку через втрати (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни переміщують військову техніку й особовий склад між угрупованнями в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Партизани дедалі частіше відмічають переміщення техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" (коло у квадраті) до зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Південь" ("зет" у квадраті).

В "АТЕШ" припускають, що таким чином угруповання "Центр" намагається компенсувати втрати особового складу угруповання "Південь", яких воно зазнало у районах села Роздолівка та міста Часів Яр.

"Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають врятувати їх від ударів FPV-дронів. Однак, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе і "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями партизани виявили, що командування РФ переоснащує потужності Тульського збройового заводу для виробництва артилерійських боєприпасів.

Крім того, агенти "АТЕШ" провели розвідку російського нафтопереробного заводу в Ставропольському краї.

Тим часом у Криму загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.

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