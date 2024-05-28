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Партизаны зафиксировали перемещение техники РФ в Донецкой области и назвали причину

Донецкая область, Вторник 28 мая 2024 23:51
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Партизаны зафиксировали перемещение техники РФ в Донецкой области и назвали причину Фото: российские военные перемещают технику из-за потерь (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне перемещают военную технику и личный состав между группировками в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны все чаще отмечают перемещение техники из зоны ответственности группировки оккупационных войск "Центр" (круг в квадрате) в зону ответственности группировки оккупационных войск "Юг" ("зет" в квадрате).

В "АТЕШ" предполагают, что таким образом группировка "Центр" пытается компенсировать потери личного состава группировки "Юг", которые она понесла в районах села Раздоловка и города Часов Яр.

"Также оккупанты продолжают надеяться на "мангалы", которые должны спасти их от ударов FPV-дронов. Однако, учитывая взрывную мощь современных дронов-камикадзе и "надежность" таких "мангалов", грузовик с экипажем долго не проживет", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях партизаны обнаружили, что командование РФ переоснащает мощности Тульского оружейного завода для производства артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, агенты "АТЕШ" провели разведку российского нефтеперерабатывающего завода в Ставропольском крае.

Тем временем в Крыму захватчики перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.

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