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Партизани зафіксували переміщення росіянами установки "Мста-С" у Краснодарському краї

Вівторок 19 листопада 2024 22:44
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Партизани зафіксували переміщення росіянами установки "Мста-С" у Краснодарському краї Ілюстративне фото: САУ "Маста-С" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани зафіксували перекидання САУ "Мста-С" у Краснодарському краї, в Росії. Ймовірно її перевозять на гарячіші напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти виявили термінове перекидання самохідних артилерійських установок із Новоросійська", - пишуть в "АТЕШ".

На думку партизанів, через брак техніки російські військові розконсервують установки, які раніше перебували в резерві для південних ділянок фронту. Їх перекидають на найгарячіші ділянки бойових дій у Донецькій і Курській областях.

Фото: партизани зафіксували переміщення росіянами установки"Мста-С" (t.me/atesh_ua)

Також партизани зафіксували перекидання північнокорейських САУ і початок підготовки російських військових для їх використання.

"Подібні дії свідчать про критичний дефіцит артилерії на фронті в окупантів. Успішні удари українських сил по складах із боєприпасами лише посилюють їхні проблеми на окремих ділянках фронту", - сказано в повідомленні.

"Мста-С"

"Мста-С" - радянська 152-мм самохідна артилерійська установка, розроблена у 1970-х роках. Вона призначена для знищення ворожих позицій, підтримки наземних підрозділів і ураження бронетехніки. Здатна вести вогонь на відстань до 30 км, використовуючи спеціальні снаряди.

Головною перевагою "Мста-С" є її висока мобільність завдяки гусеничному шасі, що забезпечує швидкий рух по різних типах місцевості. Ця гаубиця досі перебуває на озброєнні в низці країн, які продовжують використовувати радянські артилерійські розробки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 18 листопада, Сили оборони ліквідували у тому ж числі 1610 терористів. Зокрема було знищено:

17 танків;

33 бойові броньовані машини;

46 артилерійські системи.

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