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Партизаны зафиксировали перемещение россиянами установки "Мста-С" в Краснодарском крае

Вторник 19 ноября 2024 22:44
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Партизаны зафиксировали перемещение россиянами установки "Мста-С" в Краснодарском крае Иллюстративное фото: САУ "Маста-С" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны зафиксировали опрокидывание САУ "Мста-С" в Краснодарском крае, в России. Вероятно ее перевозят на более горячие направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты обнаружили срочный переброс самоходных артиллерийских установок из Новороссийска", - пишут в "АТЕШ".

По мнению партизан, за неимением техники российские военные расконсервируют установки, ранее находившиеся в резерве для южных участков фронта. Их опрокидывают на самые горячие участки боевых действий в Донецкой и Курской областях.

Фото: партизаны зафиксировали перемещение россиянами установки "Мста-С" (t.me/atesh_ru)

Также партизаны зафиксировали опрокидывание северокорейских САУ и начало подготовки российских военных для их использования.

"Подобные действия свидетельствуют о критическом дефиците артиллерии на фронте у оккупантов. Успешные удары украинских сил по складам с боеприпасами лишь усугубляют их проблемы на отдельных участках фронта", - говорится в сообщении.

"Мсто-С"

"Мста-С" – советская 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1970-х годах. Она предназначена для уничтожения вражеских позиций, поддержки наземных подразделений и поражения бронетехники. Способна вести огонь на расстояние до 30 км, используя специальные снаряды.

Главным преимуществом "Мста-С" является ее высокая мобильность благодаря гусеничному шасси, обеспечивающему быстрое движение по разным типам местности. Эта гаубица до сих пор находится на вооружении в ряде стран, продолжающих использовать советские артиллерийские разработки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали в том же числе 1610 террористов . В частности, было уничтожено:

17 танков;

33 боевые бронированные машины;

46 артиллерийские системы.

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