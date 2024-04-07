Партизани зафіксували переміщення росіянами артилерії у Криму

Російські військові переміщують самохідні артилерійські установки (САУ) вбік Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агенти руху зафіксували переміщення колони самохідної артилерійської установки 2С19 "Мста-С".
"Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх заміщати знищену техніку та військових", - йдеться у повідомленні.
Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Джанкой як хаб для перекидання живої сили на фронт. Партизани фіксують прибуття до міста великої кількості росіян.
Партизани виявили склад у тимчасово окупованому Джанкої. Загарбники розмістили його поруч із цивільною інфраструктурою.
Крім того, партизани "АТЕШ" виявили перекинуті кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
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