Партизани в Джанкої виявили склад армії РФ біля цивільної інфраструктури (фото)

Партизани в окупованому Джанкої (Крим) знайшли склад армії РФ. Загарбники розмістили його поруч із цивільною інфраструктурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

"Було виявлено складські приміщення, які МО РФ використовують для зберігання продуктів, військової форми і наметів. Примітно те, що дане місце використовується як перевалочна база"

За повідомленням партизанів, російська армія вкотре нехтує простими правилами і продовжує збирати військову техніку в одному місці.

Фото: Склад окупантів (t.me/atesh_ua)

"Як завжди, це відбувається поблизу цивільної інфраструктури, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по ній", - додали в "АТЕШ".

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