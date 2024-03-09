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Партизани фіксують переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі

Фото: росіяни масово спалюють загиблих у мобільних крематоріях (obozrevatel.com)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани зафіксували перевезення мобільних крематоріїв у тимчасово окупованому Сімферополі. Такі заходи росіян пов'язані з колосальними втратами на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними розвідників, у місті дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових із табличками "Вантаж-200". Крім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв на вулиці 60 років Жовтня, а також на проспекті Вернадського.

Причиною партизани називають втрати російської армії, що вже тривалий час "досягають пікових значень".

"Основною причиною є знамениті "м'ясні штурми". Уже давно очевидно, що владі та командуванню абсолютно плювати на кількість жертв. Цифри вони завжди занижують. Для цього використовують різні способи і мобільні крематорії, один із основних. Немає тіла, немає справи", - йдеться у повідомленні.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в Гвардійському.

А на початку березня в окупованій Феодосії на сході Криму був знищений нафтогін загарбників.

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Крим