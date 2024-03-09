RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны фиксируют перемещение мобильных крематориев в Симферополе

Фото: россияне массово сжигают погибших в мобильных крематориях (obozrevatel.com)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны зафиксировали перевозку мобильных крематориев во временно оккупированном Симферополе. Такие меры россиян связаны с колоссальными потерями на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По данным разведчиков, в городе все чаще можно увидеть машины, перевозящие погибших военных с табличками "Груз-200". Кроме этого, агенты зафиксировали перемещение передвижных крематориев на улице 60 лет Октября, а также на проспекте Вернадского.

Причиной партизаны называют потери российской армии, которые уже длительное время "достигают пиковых значений".

"Основной причиной являются знаменитые "мясные штурмы". Уже давно очевидно, что властям и командованию абсолютно плевать на количество жертв. Цифры они всегда занижают. Для этого используют разные способы и мобильные крематории, один из основных. Нет тела, нет дела", - отмечается в сообщении.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крыму, которую позже перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

А в начале марта в оккупированной Феодосии на востоке Крыма был уничтожен нефтепровод захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым