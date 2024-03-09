Партизаны фиксируют перемещение мобильных крематориев в Симферополе

По данным разведчиков, в городе все чаще можно увидеть машины, перевозящие погибших военных с табличками "Груз-200". Кроме этого, агенты зафиксировали перемещение передвижных крематориев на улице 60 лет Октября, а также на проспекте Вернадского.

Причиной партизаны называют потери российской армии, которые уже длительное время "достигают пиковых значений".

"Основной причиной являются знаменитые "мясные штурмы". Уже давно очевидно, что властям и командованию абсолютно плевать на количество жертв. Цифры они всегда занижают. Для этого используют разные способы и мобильные крематории, один из основных. Нет тела, нет дела", - отмечается в сообщении.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крыму, которую позже перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

А в начале марта в оккупированной Феодосии на востоке Крыма был уничтожен нефтепровод захватчиков.

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