Зазначається, що загалом було зафіксовано півтора десятка установок.

Координати: 45.214129, 33.368068.

Фото: Євпаторія, 45.214129, 33.368068 (google maps)

Ймовірно, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил. Наші агенти по всьому Криму і Херсонській області будуть продовжувати фіксувати цей ешелон. Усю інформацію буде передано СОУ. Очікуємо прожарювання", - додає "АТЕШ".

Фото: партизани зафіксували перекидання ворожих САУ в Криму, назвали ймовірний напрямок (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.

Наприклад, нещодавно підпілля провело розвідку в населеному пункті Азовське тимчасово окупованого Криму, де виявило військову техніку ворога на залізничній станції. А у селищі Гвардійське Сімферопольського району зафіксовано близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.