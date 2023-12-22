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Партизани зафіксували перекидання ворожих САУ в Криму, назвали ймовірний напрямок

Фото: партизани зафіксували перекидання ворожих САУ в Криму, назвали ймовірний напрямок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Партизани зафіксували перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар "АТЕШ".

Зазначається, що загалом було зафіксовано півтора десятка установок.

Координати: 45.214129, 33.368068. 

Фото: Євпаторія, 45.214129, 33.368068 (google maps)

Ймовірно, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил. Наші агенти по всьому Криму і Херсонській області будуть продовжувати фіксувати цей ешелон. Усю інформацію буде передано СОУ. Очікуємо прожарювання", - додає "АТЕШ". 

 

Фото: партизани зафіксували перекидання ворожих САУ в Криму, назвали ймовірний напрямок (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.

Наприклад, нещодавно підпілля провело розвідку в населеному пункті Азовське тимчасово окупованого Криму, де виявило військову техніку ворога на залізничній станції. А у селищі Гвардійське Сімферопольського району зафіксовано близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.

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