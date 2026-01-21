Партизани заблокували постачання боєприпасів для окупантів на Харківщину, - "Атеш"

Агенти підпільного руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області та знищили релейну шафу. Це зупинило ешелони з боєприпасами для російського угруповання "Північ".

Операцію провели в районі населеного пункту Розумне. За даними підпілля, ця ділянка залізниці є ключовою ланкою в системі забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків ЗС РФ, що діють на Харківському напрямку в районі населених пунктів Красне, Мороховець та Лук’янці.

Через цей вузол окупанти перекидають боєприпаси, пальне та інші логістичні вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення.

Втручання в роботу автоматики спричинило серйозні затримки в русі поїздів. Ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до пункту призначення, що призвело до тимчасового зриву поставок і дефіциту БК на передових позиціях.

Поки ворог намагається усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається в стані паузи.