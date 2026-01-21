Партизаны заблокировали поставку боеприпасов для оккупантов на Харьковщину, - "Атеш"

Агенты подпольного движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области и уничтожили релейный шкаф. Это остановило эшелоны с боеприпасами для российской группировки "Север".

Операцию провели в районе населенного пункта Разумное. По данным подполья, этот участок железной дороги является ключевым звеном в системе обеспечения 380-го и 345-го мотострелковых полков ВС РФ, действующих на Харьковском направлении в районе населенных пунктов Красное, Мороховец и Лукьянцы.

Через этот узел оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и другие логистические грузы непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Вмешательство в работу автоматики вызвало серьезные задержки в движении поездов. Эшелоны с боеприпасами не смогли вовремя прибыть в пункт назначения, что привело к временному срыву поставок и дефициту БК на передовых позициях.

Пока враг пытается устранить последствия диверсии, логистика полка остается в состоянии паузы.