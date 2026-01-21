Партизаны заблокировали поставку боеприпасов для оккупантов на Харьковщину, - "Атеш"

Агенты подполья провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области, остановив переброску боеприпасов, горючего и логистических грузов для оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.
Агенты подпольного движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области и уничтожили релейный шкаф. Это остановило эшелоны с боеприпасами для российской группировки "Север".
Операцию провели в районе населенного пункта Разумное. По данным подполья, этот участок железной дороги является ключевым звеном в системе обеспечения 380-го и 345-го мотострелковых полков ВС РФ, действующих на Харьковском направлении в районе населенных пунктов Красное, Мороховец и Лукьянцы.
Через этот узел оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и другие логистические грузы непосредственно к линии боевого соприкосновения.
Вмешательство в работу автоматики вызвало серьезные задержки в движении поездов. Эшелоны с боеприпасами не смогли вовремя прибыть в пункт назначения, что привело к временному срыву поставок и дефициту БК на передовых позициях.
Пока враг пытается устранить последствия диверсии, логистика полка остается в состоянии паузы.
Напомним, это уже не первый пример успешной работы подполья. Ранее агент движения "АТЕШ" совершил диверсию в промзоне Володарского района, уничтожив оборудование на местной электроподстанции.
Этот объект является стратегически важным для военной логистики оккупантов, поскольку питает железнодорожную станцию "Полпинская". Именно через этот транспортный узел российское командование перебрасывает основные эшелоны с техникой и боеприпасами в зону боевых действий.
Также недавно агенты подполья зафиксировали переброску боеприпасов из Волгоградской области к границам Сумской и Харьковской областей, что стало возможным из-за халатности самих оккупантов.
Было зафиксировано прибытие очередной партии снарядов для нужд группировки войск "Север". После разгрузки на станции боеприпасы распределили по пяти грузовикам "Урал" для дальнейшей отправки к линии фронта.