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Партизани помітили російські бойові гелікоптери на "Азовсталі" (відео)

Маріуполь, Понеділок 04 березня 2024 17:20
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Партизани помітили російські бойові гелікоптери на "Азовсталі" (відео) Ілюстративне фото: партизани помітили російські бойові гелікоптери на "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові розміщують свої бойові гелікоптери на території заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ у Telegram.

За інформацією агентів руху, росіяни активно використовують руїни "Азовсталі" як місце базування своєї бойової авіації. Звідти вона літає на бойові завдання.

Також в АТЕШ зазначають, що виявили низку приватних будинків, де проживають російські пілоти.

"Вся інформація передана Силам оборони України", - наголосили представники руху.

Зруйнований "Азовсталь"

Нагадаємо, росіяни практично повністю зруйнували завод "Азовсталь" у спробах окупувати Маріуполь.

На території заводу були українські захисники, де вони оборонялися в повному оточенні ворога.

Через нестачу їжі, боєприпасів та зброї українські захисники, які перебували на "Азовсталі", здалися в полон 20 травня 2022 року. Частину з них уже вдалося повернути додому, решта - у полоні вже майже два роки.

Більш детально про оборону "Азовсталі" - у матеріалі РБК-Україна.

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