Партизани помітили російські бойові гелікоптери на "Азовсталі" (відео)
Російські військові розміщують свої бойові гелікоптери на території заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ у Telegram.
За інформацією агентів руху, росіяни активно використовують руїни "Азовсталі" як місце базування своєї бойової авіації. Звідти вона літає на бойові завдання.
Також в АТЕШ зазначають, що виявили низку приватних будинків, де проживають російські пілоти.
"Вся інформація передана Силам оборони України", - наголосили представники руху.
Зруйнований "Азовсталь"
Нагадаємо, росіяни практично повністю зруйнували завод "Азовсталь" у спробах окупувати Маріуполь.
На території заводу були українські захисники, де вони оборонялися в повному оточенні ворога.
Через нестачу їжі, боєприпасів та зброї українські захисники, які перебували на "Азовсталі", здалися в полон 20 травня 2022 року. Частину з них уже вдалося повернути додому, решта - у полоні вже майже два роки.
Більш детально про оборону "Азовсталі" - у матеріалі РБК-Україна.
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