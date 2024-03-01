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Партизани виявили місце ремонту артилерії окупантів у Євпаторії та назвали точні координати

Укрїна , П'ятниця 01 березня 2024 12:34
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Партизани виявили місце ремонту артилерії окупантів у Євпаторії та назвали точні координати Фото: партизани виявили місце ремонту артилерії окупантів у Євпаторії (РОСЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили місце ремонту артилерії РФ в Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму. Також вони зазначили точні координати даного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Агенти нашого руху виявили місце ремонту артилерії в Євпаторії. На підприємстві ремонтують таку артилерію як: Д-30, понад 8 одиниць 152-мм самохідних гармат 2С5 "Гіацинт-С" і транспортні засоби різного виду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, після ремонту його завантажують на залізничний склад і відправляють на фронт.

Також рух опору зазначив точні координати місця розташування російської техніки:

  • 45.213382, 33.373153
  • 45.214520, 33.373053

"Ми проводимо постійну розвідку військових об'єктів на окупованих територіях і передаємо інформацію Силам оборони України", - зазначили наостанок в "АТЕШ".

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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