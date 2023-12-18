Партизани встановили координати зенітної установки росіян у Криму

Весь тиждень, що минає, агенти "АТЕШ" спостерігали та фіксували переміщення засобів ППО/ПРО у Севастополі. За даними партизан, ціль окупантів - спроба придушити удари Сил оборони України, які з ювелірною точністю завдаються по військових об'єктах у Криму.

"Нам відомо, що зенітну установку перемістили по Очеретяному шосе в бік Козачої бухти, де дислокується 810 бригада морської піхоти. Координати: 44.570850, 33.420507", - йдеться у повідомленні.

Партизани також опублікували фото установки та мапу з позначкою її актуального розташування.

Фото: Telegram-канал АТЕШ (https://t.me/atesh_ua/2955?single)

Активність партизан у РФ і на тимчасово окупованих територіях України

У суботу, 16 грудня, агенти "АТЕШ" повідомили, що ретельно спостерігають за територією головного управління Росгвардії у Москві та збирають інформацію про об'єкт.

Також партизани "АТЕШ" виявили місця російської техніки й окупантів у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Раніше партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.

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