Партизани виявили залишки захованих окупантами кораблів у Севастополі (фото)

Росіяни ховають кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати. Партизани прослідкували за кораблями окупантів, що залишилися в Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Зазначається, що агенти руху опору контролюють ситуацію вздовж усього узбережжя Криму, насамперед у Севастополі.
"У Кілен-Бухті ми зафіксували два БДК проєкту 775, один з яких, "Костянтин Ольшанський". Саме цей БДК був вкрадений в України ще 2014 року. Нагадаємо, що половина кораблів проєкту 775 вже була успішно знищена!", - йдеться в повідомленні.
У "АТЕШ" зауважили, що вся відповідна інформація вже була надана Силам оборони України, та анонсували нові затоплення російських суден.
Напередодні партизани повідомляли про розвідку Стрілецької бухти у Севастополі. Відомо, що протичовновий корабель "Александровец" продовжує стояти на місці. Загарбники бояться його переміщувати.
Також у Севастопольській бухті партизани виявили кілька кораблів Чорноморського флоту РФ.
Крім того, українські партизани виявили, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни обладнали центр підготовки своїх солдатів.
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