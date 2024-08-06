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Партизани виявили залишки захованих окупантами кораблів у Севастополі (фото)

Фото: окупанти РФ переховують залишки кораблів у бухтах (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни ховають кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати. Партизани прослідкували за кораблями окупантів, що залишилися в Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Зазначається, що агенти руху опору контролюють ситуацію вздовж усього узбережжя Криму, насамперед у Севастополі.

"У Кілен-Бухті ми зафіксували два БДК проєкту 775, один з яких, "Костянтин Ольшанський". Саме цей БДК був вкрадений в України ще 2014 року. Нагадаємо, що половина кораблів проєкту 775 вже була успішно знищена!", - йдеться в повідомленні.

У "АТЕШ" зауважили, що вся відповідна інформація вже була надана Силам оборони України, та анонсували нові затоплення російських суден.

 Фото: переховані російські судна у Севастопольській бухті (t.me/atesh)

Розвідки партизан в Севастополі

Напередодні партизани повідомляли про розвідку Стрілецької бухти у Севастополі. Відомо, що протичовновий корабель "Александровец" продовжує стояти на місці. Загарбники бояться його переміщувати.

Також у Севастопольській бухті партизани виявили кілька кораблів Чорноморського флоту РФ.

Крім того, українські партизани виявили, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни обладнали центр підготовки своїх солдатів.

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