Партизани виявили залишки захованих окупантами кораблів у Севастополі (фото)

Зазначається, що агенти руху опору контролюють ситуацію вздовж усього узбережжя Криму, насамперед у Севастополі.

"У Кілен-Бухті ми зафіксували два БДК проєкту 775, один з яких, "Костянтин Ольшанський". Саме цей БДК був вкрадений в України ще 2014 року. Нагадаємо, що половина кораблів проєкту 775 вже була успішно знищена!", - йдеться в повідомленні.

У "АТЕШ" зауважили, що вся відповідна інформація вже була надана Силам оборони України, та анонсували нові затоплення російських суден.