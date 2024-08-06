RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнаружили остатки спрятанных оккупантами кораблей в Севастополе (фото)

Фото: оккупанты РФ скрывают остатки кораблей в бухтах (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне прячут корабли в бухтах, надеясь их спасти. Партизаны проследили за кораблями оккупантов, оставшимися в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агенты движения сопротивления контролируют ситуацию по всему побережью Крыма, прежде всего в Севастополе.

"В Килен-Бухте мы зафиксировали два БДК проекта 775, один из которых, "Константин Ольшанский". Именно этот БДК был украден у Украины еще в 2014 году. Напомним, что половина кораблей проекта 775 уже была успешно уничтожена!", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили, что вся соответствующая информация уже была предоставлена Силам обороны Украины, анонсировали новые затопления российских судов.

Фото: спрятанные российские суда в Севастопольской бухте (t.me/atesh)

Разведки партизан в Севастополе

Накануне партизаны сообщали о разведке Стрелковой бухты в Севастополе. Известно, что противолодочный корабль "Александровец" продолжает стоять на месте. Захватчики боятся его перемещать.

Также в Севастопольской бухте партизаны обнаружили несколько кораблей Черноморского флота РФ.

Кроме того, украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрымпартизаныВойна России против Украины