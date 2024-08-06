Партизаны обнаружили остатки спрятанных оккупантами кораблей в Севастополе (фото)

Отмечается, что агенты движения сопротивления контролируют ситуацию по всему побережью Крыма, прежде всего в Севастополе.

"В Килен-Бухте мы зафиксировали два БДК проекта 775, один из которых, "Константин Ольшанский". Именно этот БДК был украден у Украины еще в 2014 году. Напомним, что половина кораблей проекта 775 уже была успешно уничтожена!", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили, что вся соответствующая информация уже была предоставлена Силам обороны Украины, анонсировали новые затопления российских судов.