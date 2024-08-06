Партизаны обнаружили остатки спрятанных оккупантами кораблей в Севастополе (фото)

Россияне прячут корабли в бухтах, надеясь их спасти. Партизаны проследили за кораблями оккупантов, оставшимися в Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Отмечается, что агенты движения сопротивления контролируют ситуацию по всему побережью Крыма, прежде всего в Севастополе.
"В Килен-Бухте мы зафиксировали два БДК проекта 775, один из которых, "Константин Ольшанский". Именно этот БДК был украден у Украины еще в 2014 году. Напомним, что половина кораблей проекта 775 уже была успешно уничтожена!", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" отметили, что вся соответствующая информация уже была предоставлена Силам обороны Украины, анонсировали новые затопления российских судов.
Накануне партизаны сообщали о разведке Стрелковой бухты в Севастополе. Известно, что противолодочный корабль "Александровец" продолжает стоять на месте. Захватчики боятся его перемещать.
Также в Севастопольской бухте партизаны обнаружили несколько кораблей Черноморского флота РФ.
Кроме того, украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.
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