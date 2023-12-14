Партизаны обнаружили большую стоянку техники РФ в Крыму. На данный момент они ведут слежку за этим местом дислокации оккупантов в Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты не перестают следить за большой стоянкой техники оккупантов в Симферополе", - говорится в сообщении.

Как отмечают они, здесь присутствуют бронированные машины "Тигр", краны, KамАЗы-5350, машины связи "ГАЗ-66", маршрутки и автобусы для перемещения личного состава и множество других.

"Достаточно смелый поступок от оккупантов, учитывая, на сколько часто прилетает по их автопаркам, но так нам даже легче", - констатируют в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта. Также буквально недавно партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым).