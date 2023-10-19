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Нема чим воювати? У Криму помітили стару техніку, яку розконсервувала РФ

Крим, Четвер 19 жовтня 2023 13:15
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Нема чим воювати? У Криму помітили стару техніку, яку розконсервувала РФ Фото: у Криму помітили стару техніку, яку розконсервувала РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму помічено розконсервовану стару техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Окупантам скоро нічим буде воювати", - стверджують партизани.

Агенти зафіксували колону старої військової техніки в с. Оріхівка, Крим, яка рухається у бік Джанкоя.

"Вона включає: УАЗи, Урали, БМД і БТР старого зразка", - зазначають в "Атеш".

За словами партизанів, окупанти продовжують діставати весь "хлам", яким намагаються компенсувати величезні втрати на фронті.

Ситуація в Криму

Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Крім того, як раніше повідомлялось, роcійські війська, ймовірно, боячись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси в Джанкой.

Зазначимо, що на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

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