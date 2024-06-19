За даними "АТЕШ" на базі також проходить підготовку 101-й склад бронетанкової військової частии №68076.

"За 2,5 роки війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер, вимушено намагається затикати дірки найманцями з інших країн. Ми детально вивчили розпорядок дня в цьому закладі, простежили за більшістю фаст-фудів, де проводять своє дозвілля військові", - пишуть партизани.

Фото: партизани виявили у Санкт-Петербурзі центр підготовки африканських найманців (t.me/atesh_ua/4886)

Росія вербує іноземців для війни в Україні

Нагадаємо, що африканці не перші іноземці, яких Кремль задіяв для проведення військових операцій в Україні.

Раніше було відомо, що російські сили намагались залучити сербів та українців, що проживають на окупованих територіях.

В Центрі національного спротиву також повідомляли, що Росія звербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для участі у війні в Україні. Пізніше стало відомо, що окупаційні війська також завозять на територію України найманців із Куби та Непалу.

Проте Кремлю довелося стикнутися з проблемами, оскільки найманці з Непалу почали масово дезертувати з російської армії.

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