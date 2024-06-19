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Партизаны обнаружили в Санкт-Петербурге центр подготовки африканских наемников

Иллюстративное фото: россияне тренируют африканцев для войны в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизанское движение выявило подпольную базу подготовки контрактников из африканских стран в российском городе Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным "АТЕШ" на базе также проходит подготовку 101-й состав бронетанковой воинской части №68076.

"За 2,5 года войны, армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь, вынужденно пытается затыкать дыры наемниками из других стран. Мы подробно изучили распорядок дня в этом заведении, проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные", – пишут партизаны.

Фото: партизаны обнаружили в Санкт-Петербурге центр подготовки африканских наемников (t.me/atesh_ru/4886)

Россия вербует иностранцев для войны в Украине

Напомним, что африканцы не первые иностранцы, задействованные Кремлем для проведения военных операций в Украине.

Ранее было известно, что российские силы пытались привлечь сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

В Центре национального сопротивления также сообщали, что Россия вербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для участия в войне в Украине. Позже стало известно, что оккупационные войска также завозят на территорию Украины наемников из Кубы и Непала.

Однако Кремлю пришлось столкнуться с проблемами, поскольку наемники из Непала начали массово дезертировать российскую армию.

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