Партизани виявили склади росіян з ракетами "Калібр" у Севастополі (фото)

У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили склади росіян, де, ймовірно, зберігаються ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Наші агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння", - йдеться в повідомленні.
Також біля складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян.
Координати місць:
44.628525, 33.585635
44.625469, 33.581552
"Агенти "АТЕШ" розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України та, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари", - додали партизани.
Фото: партизани виявили склади росіян з ракетами "Калібр" у Севастополі (t.me/atesh_ua)
Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що російські терористи давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців.
Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.
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