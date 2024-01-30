Партизаны обнаружили склады россиян с ракетами "Калибр" в Севастополе (фото)

"Наши агенты провели разведку севернее Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения", - говорится в сообщении.

Также возле складов было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники россиян.

Координаты мест:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552

"Агенты "АТЕШ" разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу. Мы передаем полученную информацию об оккупантах Силам обороны Украины и, как следствие, эти объекты становятся целями, по которым наносятся ракетные удары", - добавили партизаны.

Фото: партизаны обнаружили склады россиян с ракетами "Калибр" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

"Калибры" давно не применяла РФ для ударов по Украине

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что российские террористы давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, Россия имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.