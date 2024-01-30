Партизани виявили склади росіян з ракетами "Калібр" у Севастополі (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Наші агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також біля складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян.

Координати місць:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552

"Агенти "АТЕШ" розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України та, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари", - додали партизани.

Фото: партизани виявили склади росіян з ракетами "Калібр" у Севастополі (t.me/atesh_ua)

"Калібри" давно не застосовувала РФ для ударів по Україні

Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що російські терористи давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.