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Партизаны обнаружили склады россиян с ракетами "Калибр" в Севастополе (фото)

Севастополь, Вторник 30 января 2024 10:42
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Партизаны обнаружили склады россиян с ракетами "Калибр" в Севастополе (фото) Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Севастополе партизаны обнаружили склады россиян, где, вероятно, хранятся ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Наши агенты провели разведку севернее Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения", - говорится в сообщении.

Также возле складов было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники россиян.

Координаты мест:
44.628525, 33.585635
44.625469, 33.581552

"Агенты "АТЕШ" разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу. Мы передаем полученную информацию об оккупантах Силам обороны Украины и, как следствие, эти объекты становятся целями, по которым наносятся ракетные удары", - добавили партизаны.

Фото: партизаны обнаружили склады россиян с ракетами "Калибр" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

"Калибры" давно не применяла РФ для ударов по Украине

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что российские террористы давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, Россия имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

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