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Партизани виявили систему ППО, яка прикриває дачу Путіна в Сочі (фото, відео)

Фото: партизани виявили ППО для прикриття дачі Путіна (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизанський рух виявив систему ППО, яка прикриває дачу диктатора Путіна в Сочі. Агент зміг зазначити її точне місце розташування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наш агент повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Цей комплекс розташований за 15 км від Бочарів Струмка в Сочі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, він призначений для захисту від повітряних загроз і містить ракети, зенітні гармати, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей.

Рух опору вказав точні координати об'єкта:

  • 43.534815, 39.813225

"Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території РФ і планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - наголосили партизани та закликали російських військових йти на співпрацю, щоб вижити.

Розвідки партизан

Нагадаємо, напередодні партизани провели розвідку в окупованому Донецьку та виявили базу РФ, де розташовані бойові потужності загарбників.

Раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.

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