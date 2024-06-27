"Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, он предназначен для защиты от воздушных угроз и содержит ракеты, зенитные пушки, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Движение сопротивления указало точные координаты объекта:

43.534815, 39.813225

"Благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории РФ и планировать операции по ликвидации важных военных объектов", - подчеркнули партизаны и призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.