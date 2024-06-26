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Партизани виявили російську базу в окупованому Донецьку та зазначили її точні координати

Україна, Середа 26 червня 2024 13:57
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Партизани виявили російську базу в окупованому Донецьку та зазначили її точні координати Фото: партизани в Донецьку виявили базу РФ (t.me.atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку в окупованому Донецьку та виявили базу РФ, де розташовані бойові потужності загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як повідомляють партизани, у ході розвідки було виявлено розміщення військової бази на занедбаній фермі, неподалік від населеного пункту Захарівка.

"Під час спостереження було зафіксовано кілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів", - йдеться в повідомленні.

Агенти руху опору зазначили точні координати об'єкта:

  • 47.1308800, 36.9868214

"Детальна інформація про місце розташування вже була передана СОУ", - зауважили в "АТЕШ".

Розвідки партизан на окупованих територіях

Нагадаємо, нещодавно агент партизанського руху "АТЕШ" відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську.

Раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.

Також нещодавно агенти "АТЕШ" зафіксували, що російські військові частково залишають тимчасово окупований Маріуполь.

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Донецьк партизаны Війна Росії проти України
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