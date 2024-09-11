Партизани виявили системи ППО росіян, що прикривають північ Криму

Ситуація в окупованому Криму

Повітряні сили ЗСУ регулярно завдають ударів по військових об'єктах, системах ППО і складах озброєнь загарбників у тимчасово окупованому Криму, щоб порушити логістику та попередити ракетні удари по українських містах.

Так, минулої ночі у селищі Октябрське пролунали вибухи. Загарбники підняли в повітря авіацію та повідомили про атаку ударними дронами з боку України.

Раніше партизани зібрали нові дані про військову базу РФ біля тимчасово окупованого Севастополя.

Тим часом на Кримському мосту почалося руйнування конструкцій через удари ЗСУ.

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