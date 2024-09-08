ua en ru
Нд, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Кримському мосту після ударів ЗСУ почалась деградація конструкції, - "АТЕШ"

Неділя 08 вересня 2024 17:59
UA EN RU
На Кримському мосту після ударів ЗСУ почалась деградація конструкції, - "АТЕШ" Фото: Кримський міст (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кримський міст потребує екстреного ремонту. Там відбувається деградація конструкцій після завданих ЗСУ ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Як зазначають партизани, на мосту відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин.

"Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш вразливим", - пишуть партизани.

Фото: Кримський міст (t.me/atesh_ua)

Ситуація у районі Кримського мосту

ЗСУ неодноразово завдавали ударів по мосту, спричиняючи серйозні пошкодження та тимчасово ускладнюючи його використання. Удари мали на меті не лише пошкодження, а й підрив довіри до здатності Росії захищати інфраструктуру.

За даними Інституту вивчення війни, якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим партизаны Крымский мост Війна в Україні
NEWS
У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах
У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна