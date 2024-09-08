На Кримському мосту після ударів ЗСУ почалась деградація конструкції, - "АТЕШ"

Кримський міст потребує екстреного ремонту. Там відбувається деградація конструкцій після завданих ЗСУ ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

"Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш вразливим", - пишуть партизани.

Як зазначають партизани, на мосту відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин.

Ситуація у районі Кримського мосту

ЗСУ неодноразово завдавали ударів по мосту, спричиняючи серйозні пошкодження та тимчасово ускладнюючи його використання. Удари мали на меті не лише пошкодження, а й підрив довіри до здатності Росії захищати інфраструктуру.

За даними Інституту вивчення війни, якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.