Партизаны обнаружили системы ПВО россиян, прикрывающие север Крыма

Агенты движения провели разведку и обнаружили точное местоположение комплексов противовоздушной обороны, которые прикрывают полуостров с северной стороны.

В частности, партизаны зафиксировали позицию развертывания установки ПЗУ 9А84 из состава зенитно-ракетной системы С-300В в районе Чонгарского моста.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Отмечается, что подробная информация и данные о позиции развертывания систем ПВО, зенитных установок и систем радиолокации были зафиксированы и переданы Силам обороны Украины.

"Эти данные позволят эффективнее планировать удары по критически важным объектам оккупационного режима, ослабляя оборону и приближая освобождение Крыма", - отмечается в сообщении.