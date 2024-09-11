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Партизаны обнаружили системы ПВО россиян, прикрывающие север Крыма

Фото: захватчики прикрывают север Крыма системой С-300В (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны установили местоположение российских систем ПВО на севере Крыма и передали координаты ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения провели разведку и обнаружили точное местоположение комплексов противовоздушной обороны, которые прикрывают полуостров с северной стороны.

В частности, партизаны зафиксировали позицию развертывания установки ПЗУ 9А84 из состава зенитно-ракетной системы С-300В в районе Чонгарского моста.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Отмечается, что подробная информация и данные о позиции развертывания систем ПВО, зенитных установок и систем радиолокации были зафиксированы и переданы Силам обороны Украины.

"Эти данные позволят эффективнее планировать удары по критически важным объектам оккупационного режима, ослабляя оборону и приближая освобождение Крыма", - отмечается в сообщении.

Ситуация в оккупированном Крыму

Воздушные силы ВСУ регулярно наносят удары по военным объектам, системам ПВО и складам вооружений захватчиков во временно оккупированном Крыму, чтобы нарушить логистику и сорвать ракетные удары по украинским объектам.

Так, минувшей ночью в поселке Октябрьское прогремели взрывы. Захватчики подняли в воздух авиацию и сообщили об атаке ударными дронами со стороны Украины.

Ранее партизаны собрали новые данные о военной базе РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

Тем временем на Крымском мосту началось разрушение конструкций из-за ударов ВСУ.

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Крым