Партизани зібрали нові розвіддані про базу Чорноморського флоту в Севастополі

Агенти українського партизанського руху "АТЕШ" продовжують спостерігати за військовою базою РФ у Гагарінському районі окупованого Севастополя та зібрали нові дані про ворожий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".