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Партизани виявили у Севастополі секретний центр підготовки окупантів (фото)

Ілюстративне фото: російських військових готують у Севастополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські партизани виявили, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни обладнали центр підготовки своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ у Telegram.

Як зазначили партизани, їхній агент, який є російським солдатом, заявив, що в "школі для водолазів" у Севастополі росіяни обладнали центр підготовки військових.

 

Фото: секретний центр підготовки солдатів РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Там проходять тренування особового складу, у тому числі й нестандартні, як стрілянина по мішенях у воді.

В АТЕШ зазначають, що росіяни останнім часом полюбляють маскувати силові структури під МНС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше українські партизани провели розвідку на аеродромі "Херсонес", що знаходиться під Севастополем. Там росіяни обладнали базу для безпілотників.

Також на початку травня у Севастопольській бухті партизани виявили кілька кораблів Чорноморського флоту РФ.

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