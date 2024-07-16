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Партизаны обнаружили в Севастополе секретный центр подготовки оккупантов (фото)

Иллюстративное фото: российских военных готовят в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.

Как отметили партизаны, их агент, который является российским солдатом, заявил, что в "школе для водолазов" в Севастополе россияне оборудовали центр подготовки военных. 

 

Фото: секретный центр подготовки солдат РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Там проходят тренировки личного состава, в том числе и нестандартные, как стрельба по мишеням в воде. 

В АТЕШ отмечают, что россияне в последнее время любят маскировать силовые структуры под МЧС. 

Что предшествовало

Напомним, ранее украинские партизаны провели разведку на аэродроме "Херсонес", который находится под Севастополем. Там россияне оборудовали базу для беспилотников.

Также в начале мая в Севастопольской бухте партизаны обнаружили несколько кораблей Черноморского флота РФ.

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