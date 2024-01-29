Партизани виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів

"Агенти "АТЕШ" провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого було помічено, що ВС РФ застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України (СОУ)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією партизан, окупанти намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки", - стверджують в "АТЕШ".

Як зазначається в повідомленні, раніше агенти зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані.

"Періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання", - повідомляють партизани.