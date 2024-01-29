Партизаны обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов

"Агенты "АТЕШ" провели наблюдение в бухтах Севастополя, во время которого было отмечено, что ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины (СОУ)", - говорится в сообщении.

По информации партизан, оккупанты пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей Черноморского флота РФ.

"Как показывает практика, эта тактика чаще не срабатывает, чем наоборот", - утверждают в "АТЕШ".

Как отмечается в сообщении, ранее агенты зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани.

"Периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование", - сообщают партизаны.