Російські військові частково залишають окупований Маріуполь, - АТЕШ

Військові Російської Федерації бояться залишатися в Маріуполі через загрозу атаки з боку Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Також наші агенти зафіксували, що ввечері величезна кількість військової техніки залишає Маріуполь, що свідчить про страх окупантів ночувати у місті. Але наші агенти відстежують усі переміщення та оперативно передають інформацію СОУ (Силам оборони України. - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що через можливі атаки балістичними ракетами ATACMS, військовослужбовці РФ постійно змінюють місце дислокації.

Зазначається, що агенти руху спільно з "Маріуполь.Спротив" посилили свою партизанську діяльність у місті та ретельно відстежують будь-яку військову активність росіян.

Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі

Армія РФ захопила Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року.

Днями стало відомо, що російські загарбники почали стягувати резерви з Маріуполя до Курахово і Вугледару.

Також нещодавно виявилося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення Маріуполя. Згідно з міжнародними законами, це воєнний злочин.

Тим часом у порту міста помітили новий російський корабель.

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