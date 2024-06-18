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Російські військові частково залишають окупований Маріуполь, - АТЕШ

Вівторок 18 червня 2024 00:03
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Російські військові частково залишають окупований Маріуполь, - АТЕШ Фото: російські військові побоюються атак ЗСУ в окупованому Маріуполі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військові Російської Федерації бояться залишатися в Маріуполі через загрозу атаки з боку Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що агенти руху спільно з "Маріуполь.Спротив" посилили свою партизанську діяльність у місті та ретельно відстежують будь-яку військову активність росіян.

Повідомляють, що через можливі атаки балістичними ракетами ATACMS, військовослужбовці РФ постійно змінюють місце дислокації.

"Також наші агенти зафіксували, що ввечері величезна кількість військової техніки залишає Маріуполь, що свідчить про страх окупантів ночувати у місті. Але наші агенти відстежують усі переміщення та оперативно передають інформацію СОУ (Силам оборони України. - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі

Армія РФ захопила Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року.

Днями стало відомо, що російські загарбники почали стягувати резерви з Маріуполя до Курахово і Вугледару.

Також нещодавно виявилося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення Маріуполя. Згідно з міжнародними законами, це воєнний злочин.

Тим часом у порту міста помітили новий російський корабель.

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