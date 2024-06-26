Партизаны обнаружили российскую базу в оккупированном Донецке и указали ее точные координаты

Партизаны провели разведку в оккупированном Донецке и обнаружили базу РФ, где расположены боевые мощности захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

Как сообщают партизаны, в ходе разведки было обнаружено размещение военной базы на заброшенной ферме, недалеко от населенного пункта Захаровка.

"Во время наблюдения было зафиксировано несколько ключевых объектов, которые усиленно охраняются. Скорее всего, это места хранения артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Агенты движения сопротивления указали точные координаты объекта:

47.1308800, 36.9868214

"Подробная информация о местоположении уже была передана СОУ", - отметили в "АТЕШ".