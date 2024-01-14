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Партизани виявили російський підрозділ поблизу аеродромів Севастополя "Бельбек" і "Кача"

Фото: Партизани виявили російський підрозділ поблизу аеродромів Севастополя "Бельбек" і "Кача" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Партизани виявили підрозділ російських терористів неподалік від севастопольських аеродромів тимчасово окупованого Криму "Бельбек" й "Кача".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наш агент із Севастополя виявив російський військовий підрозділ у покинутій будівлі. Розташований він біля населеного пункту Полюшко Качинського муніципального округу", - пише пресслужба. 

 

Фото: Партизани виявили російський підрозділ поблизу аеродромів Севастополя "Бельбек" і "Кача" (t.me/atesh_ua)

За будівлею розташовується радіолокаційна система ворога з командною машиною. На постійні основи там перебуває близько 30 терористів. 

Координати: 44.741820, 33.597293

Фото: 44.741820, 33.597293 (google maps)  

Ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Також партизани нещодавно виявили позиції ворога недалеко від Євпаторії із серйозною окопною системою. Там базується ціла рота ЗС РФ.

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СевастопільРосійська Федерація