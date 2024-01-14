"Наш агент із Севастополя виявив російський військовий підрозділ у покинутій будівлі. Розташований він біля населеного пункту Полюшко Качинського муніципального округу", - пише пресслужба.

Фото: Партизани виявили російський підрозділ поблизу аеродромів Севастополя "Бельбек" і "Кача" (t.me/atesh_ua)

За будівлею розташовується радіолокаційна система ворога з командною машиною. На постійні основи там перебуває близько 30 терористів.

Координати: 44.741820, 33.597293

Фото: 44.741820, 33.597293 (google maps)

Ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Також партизани нещодавно виявили позиції ворога недалеко від Євпаторії із серйозною окопною системою. Там базується ціла рота ЗС РФ.