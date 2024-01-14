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Партизаны обнаружили российское подразделение вблизи аэродромов Севастополя "Бельбек" и "Кача"

Фото: Партизаны обнаружили российское подразделение вблизи аэродромов Севастополя "Бельбек" и "Кача" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Партизаны обнаружили подразделение российских террористов неподалеку от севастопольских аэродромов временно оккупированного Крыма "Бельбек" и "Кача".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент из Севастополя обнаружил российское военное подразделение в заброшенном здании. Расположено оно возле населенного пункта Полюшко Качинского муниципального округа", - пишет пресс-служба.

 

Фото: Партизаны обнаружили российское подразделение у аэродромов Севастополя "Бельбек" и "Кача" (t.me/atesh_ru)

За зданием располагается радиолокационная система врага с командной машиной. На постоянные основы там находится около 30 террористов. 

Координаты: 44.741820, 33.597293

Фото: 44.741820, 33.597293 (google maps)

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Также партизаны недавно обнаружили позиции врага недалеко от Евпатории с серьезной окопной системой. Там базируется целая рота ВС РФ.

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