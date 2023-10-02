ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму

Крим, Понеділок 02 жовтня 2023 16:27
UA EN RU
Партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму Ілюстративне фото: партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Партизани виявили ремонтну базу російських окупантів у селі Світле Джанкойського району Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Повідомляють, що база розташована на території місцевої занедбаної ферми. Як стверджують партизани, всередині комплексу помітили бронеавтомобіль "Тигр", два паливозаправники та 19 критих КАМАЗів.

Координати бази: 45.627869, 34.651380

Партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму

Ситуація у Криму

Останнім часом на території окупованого півострова дедалі частіше відбуваються вибухи. Вони трапляються на військових об'єктах російських загарбників. У завдання ударів по ворожих об'єктах також допомагають українські партизани.

Наприклад, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що під час операції було ліквідовано щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Російська Федерація ПВО
NEWS
Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського