Партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму
Партизани виявили ремонтну базу російських окупантів у селі Світле Джанкойського району Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.
Повідомляють, що база розташована на території місцевої занедбаної ферми. Як стверджують партизани, всередині комплексу помітили бронеавтомобіль "Тигр", два паливозаправники та 19 критих КАМАЗів.
Координати бази: 45.627869, 34.651380
Ситуація у Криму
Останнім часом на території окупованого півострова дедалі частіше відбуваються вибухи. Вони трапляються на військових об'єктах російських загарбників. У завдання ударів по ворожих об'єктах також допомагають українські партизани.
Наприклад, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що під час операції було ліквідовано щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.