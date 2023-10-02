Партизани виявили ремонтну базу росіян у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ .

Повідомляють, що база розташована на території місцевої занедбаної ферми. Як стверджують партизани, всередині комплексу помітили бронеавтомобіль "Тигр", два паливозаправники та 19 критих КАМАЗів.

Координати бази: 45.627869, 34.651380

Ситуація у Криму

Останнім часом на території окупованого півострова дедалі частіше відбуваються вибухи. Вони трапляються на військових об'єктах російських загарбників. У завдання ударів по ворожих об'єктах також допомагають українські партизани.

Наприклад, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що під час операції було ліквідовано щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.

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