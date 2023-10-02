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Партизаны обнаружили ремонтную базу россиян в Крыму

Крым, Понедельник 02 октября 2023 16:27
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Партизаны обнаружили ремонтную базу россиян в Крыму Иллюстративное фото: партизаны обнаружили ремонтную базу россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Партизаны обнаружили ремонтную базу российских оккупантов в селе Светлое Джанкойского района Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Сообщается, что база расположена на территории местной заброшенной фермы. Как утверждают партизаны, внутри комплекса заметили бронеавтомобиль "Тигр", два топливозаправщика и 19 крытых КАМАЗов.

Координаты базы: 45.627869, 34.651380

Партизаны обнаружили ремонтную базу россиян в Крыму

Ситуация в Крыму

В последнее время на территории оккупированного полуострова все чаще происходят взрывы. Они случаются на военных объектах российских захватчиков. В нанесении ударов по вражеских объектах также помогают украинские партизаны.

Например, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечал, что в ходе операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов.

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