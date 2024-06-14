Партизани виявили протичовновий корабель РФ у Севастополі (фото)

"Наш агент ще раз оглянув Стрілецьку бухту і повідомив, що МПК-49 "Александровец" усе ще не покинув бухту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили партизани, інтенсивність військової присутності в бухті не знизилася, а навпаки з'явилося ще більше військової техніки.

"Росіяни, найімовірніше, ще не усвідомлюють того, що зворотний відлік існування цього корабля пішов, і того, що їм варто було б уже давно залишити півострів", - додали в "АТЕШ".

Фото: партизани виявили протичовновий корабель РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)