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Партизани виявили протичовновий корабель РФ у Севастополі (фото)

Фото: партизани виявили протичовновий корабель РФ у Севастополі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Партизани виявили протичовновий корабель Військово-морського флоту Росії МПК-49 "Олександрівець" у Стрілецькій бухті Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Наш агент ще раз оглянув Стрілецьку бухту і повідомив, що МПК-49 "Александровец" усе ще не покинув бухту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили партизани, інтенсивність військової присутності в бухті не знизилася, а навпаки з'явилося ще більше військової техніки.

"Росіяни, найімовірніше, ще не усвідомлюють того, що зворотний відлік існування цього корабля пішов, і того, що їм варто було б уже давно залишити півострів", - додали в "АТЕШ".

 

Фото: партизани виявили протичовновий корабель РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

 

Розвідки партизанів у Криму

Нагадаємо, нещодавно агент партизанського руху провів розвідку аеродрому Херсонес у тимчасово окупованому Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Також партизани провели розвідку Севастопольської бухти, яка знаходиться в Криму. Вони виявили судна РФ та вказали точні координати місця розташування надводної техніки окупантів.

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