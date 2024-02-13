Партизани виявили ППО під Москвою та вказали на важливий момент

"Наш агент виявив розміщення зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска", що знаходиться в селищі Іллінське-Усово, Московської області. Комплекс знаходиться в активному стані на бойовому чергуванні", - йдеться у повідомленні.

Важливий момент

В "Атеш" вважають, що Росія продовжує нарощувати протиповітряну оборону в глибині країни, причому вхід пішли навіть старі радянські системи 80-х років XX століття.

"Причина цього - успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів. Ми сподіваємося на продовження і повідомляємо операторам цих дронів розміщення засобів ППО противника", - констатують партизани.

Що відомо про "Тунгуску"

"Тунгуска" - радянський і російський зенітний гарматно-ракетний комплекс (ЗПРК), бойова машина (зенітна самохідна установка (ЗСУ)) розробки Тульського КБ приладобудування. Назву комплекс отримав від назви річки Тунгуска (притока Амура). Прийнято на озброєння у вересні 1982 року. Спочатку він мав 4 ракети, потім 8.

За даними з відкритих джерел, "Тунгуску" РФ використовувала як під час вторгнення в Україну, так і під час війни в Чечні. І перший, і другий випадок виявилися невдалими. ЗСУ захопили одну з таких машин. А в другому випадку - тільки під час штурму Грозного російськими військами було знищено шість "Тунгусок".

"Тунгуска" (wikipedia.org)

ППО окупантів у Москві

Наприкінці січня 2024 року в Інституті вивчення війни повідомляли, що РФ переобладнає елементи своєї системи протиповітряної оборони в глибокому тилу через регулярні атаки українських безпілотників. У деяких областях було зафіксовано перебої зі зв'язком стандарту 4G. Зокрема, ще з минулого року Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви і навіть встановили нові системи ППО.

Оцінюючи стан ППО Росії, в ГУР говорили, що Росія під час війни перекинула до Москви і в окупований Крим системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону. Крім того, в Москві загарбники побудували завод, де планується запустити виробництво ракет ППО.