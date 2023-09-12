ua en ru
Вт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від дронів, - британська розвідка

Москва, Вівторок 12 вересня 2023 09:10
UA EN RU
Навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від дронів, - британська розвідка Фото: Удари дронів по Москві призвели до встановлення нової системи ППО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після численних ударів дронів по Москві російська влада хоче запевнити населення, що ситуація під контролем. Встановлено нові системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останніми тижнями Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, прагнучи більш ефективно захищатися від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які атакують місто мало не щодня.

За даними британської розвідки, на початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках.

Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари дронів по Москві

Нагадаємо, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва дрони
NEWS
У ЗСУ успіхи на двох напрямках в районі Роботиного, - Генштаб
У ЗСУ успіхи на двох напрямках в районі Роботиного, - Генштаб
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ