Партизаны обнаружили ПВО под Москвой и указали на важный момент

"Наш агент обнаружил размещение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", который находится в посёлке Ильинское-Усово, Московской области. Комплекс находится в активном состоянии на боевом дежурстве", - говорится в сообщении.

Важный момент

В "Атеш" считают, что Россия продолжает наращивать противовоздушную оборону в глубине страны, причем в ход пошли даже старые советские системы 80-х годов XX века.

"Причина этому - успешные удары по военным объектам неизвестных дронов. Мы надеемся на продолжение и сообщаем операторам этих дронов размещение средств ПВО противника", - констатируют партизаны.

Что известно о "Тунгуске"

"Тунгуска" - советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК), боевая машина (зенитная самоходная установка (ЗСУ)) разработки Тульского КБ приборостроения. Название комплекс получил от названия реки Тунгуска (приток Амура). Принят на вооружение в сентябре 1982 года. Первоначально он имел 4 ракеты, затем 8.

По данным из открытых источников, "Тунгуску" РФ использовала как во время вторжения в Украину, так и во время войны в Чечне. И первый, и второй случай оказались неудачными. ВСУ захватили одну из таких машин. А во втором случае – только при штурме Грозного российскими войсками, были уничтожены шесть "Тунгусок".

"Тунгуска" (wikipedia.org)

ПВО оккупантов в Москве

В конце января 2024 года в Институте изучения войны сообщали, что РФ переоборудует элементы своей системы противовоздушной обороны в глубоком тылу из-за регулярных атак украинских беспилотников. В некоторых областях были зафиксированы перебои со связью стандарта 4G. В частности, еще с прошлого года Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы и даже установили новые системы ПВО.

Оценивая состояние ПВО России, в ГУР говорили, что Россия во время войны перебросила к Москве и в оккупированный Крым системы ПВО с Дальнего Востока и Северного региона. Кроме того, в Москве захватчики построили завод, где планируется запустить производство ракет ПВО.