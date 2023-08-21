Партизани виявили позиції кількох систем ППО росіян у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ у Telegram .

За інформацією військового руху українців та кримських татар, окупанти розмістили свої системи ППО у селі Звіздне на території місцевої ферми.

Фото: позиції систем ППО в Звіздному (t.me/atesh_ua)

Ворог ретельно охороняє територію та підступи до неї, для цього там розмістили два взводи Росгвардії. Також у ближніх до ферми будинках проживають офіцери.

"Пропонуємо непроханим гостям зробити "жест доброї волі", бо наші агенти вже на шляху до вас", - сказано в повідомленні АТЕШ.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму останнім часом все частіше лунають вибухи. Росіяни часто скаржаться на атаки дронів.

Наприклад, 4 серпня вони заявляли про атаку БПЛА надводного та літакового типу на Крим. Але тоді всі дрони нібито збили.

Також 12 серпня джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що служба організувала спецоперацію, яка полягала в атаці безпілотників на логістичну базу ворога поблизу Євпаторії.