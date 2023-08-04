Атаки дронів. У РФ пояснили вибухи в Новоросійську та окупованому Криму

Вибухи в російському місті Новоросійську, а також в окупованому українському Криму в ніч на 4 серпня російська влада пояснює відбиттям атаки безпілотників як надводного, так і літакового типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ , та губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва .

У заявах обидві ці атаки приписують українській стороні. Також стверджується, що і в Новоросійську, і в тимчасово підконтрольному РФ Криму всі безпілотники начебто були ліквідовані.

Вибухи у Криму вночі 4 серпня

У російському Міноборони вже традиційно заявили про "припинення спроби" України здійснити атаку з використанням дронів. У відомстві розповіли, що йдеться про БПЛА літакового типу, які були націлені на об'єкти на півострові.

Також у заяві стверджується, нібито силами та засобами ППО було знищено та подавлено 13 дронів: "черговими засобами ППО знищено десять БПЛА, ще три безпілотники противника були подавлені засобами радіоелектронної боротьби".

В результаті потерпілих і руйнувань немає, додали у відомстві.

Ситуація у Новоросійську

За словами губернатора Кондратьєва, вночі та вранці було здійснено атаку на військово-морську базу Новоросійська двома морськими безпілотниками. Вона, розповів урядовець, була відбита.

"Сьогодні вночі та рано вранці в акваторії Новоросійська наші військові відбили атаку двох надводних безпілотників", - написав він.

Також місцевий губернатор додав, що постраждалих та руйнувань немає, і всі необхідні спеціальні служби "працюють на місці".

Що відомо про вибухи в Криму та Новоросійську 4 серпня

Цієї ночі в кримських Telegram-каналах повідомляли про серію вибухів у районі Феодосія - Приморський. Також у мережі з'явилися кадри про роботу систем ППО - на відео показано запуск ракет над містом.

Крім того, з'явилася інформація про вибухи в районі Армянська, а в Джанкої у військовому містечку гуділа сирена.

Пізніше гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що в кількох районах півострова спрацювали системи ППО, і нібито були збиті всі об'єкти.

Водночас у російських пабліках почали розповідати про вибухи в Новоросійську, а також публікувати фото та відео, як на Чорному морі в гавані відбувається "бавовна". На кадрах також показаний вибух, ймовірно, надводного безпілотника.

Вибухи на морі в Новоросійську 4 серпня (фото: t.me)

Тим часом у мережі також писали про те, що вибухи сталися у районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Так, мабуть, БПЛА атакували так званий "нафтовий маяк", через який відбувається прийом нафти.

Нагадаємо також, що у листопаді 2022 року в цьому російському місті на узбережжі Чорного моря також заявляли про атаку морськими безпілотниками. За даними росЗМІ, тоді морський дрон атакував нафтогавань "Шесхаріс" у Новоросійську. Об'єкт нібито отримав ушкодження.