Партизани виявили підпільний завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії

"Агенти нашого руху виявили підпільне підприємство з виготовлення фортифікаційних споруд у Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо партизанам, на підприємстві виготовляють залізобетонні конструкції, у тому числі "зуби дракона" і протитанкові "їжаки".

"Продукцію передають російським окупаційним військам, які продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю", - додають в "Атеш".

Партизани виявили завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Крім того, за їхніми даними, роботи на лінії оборони тривають у прискореному режимі.

Що відомо про "зуби дракона"

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спеціальних бетонних конструкцій, так званих "зубів дракона". Це, на думку окупантів, нібито має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

Так, на російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона". Зокрема, за даними росЗМІ, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

У січні 2023 року повідомлялося, що "зуби дракона" вже більше місяця виробляються на білоруському заводі в Гомелі залізобетонних виробів і вирушають до РФ. Вперше перевезення таких бетонних укріплень у Гомелі було помічено у грудні 2022 року.