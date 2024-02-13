RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории

Фото: партизаны обнаружили завод по производству "зубов дракона" в Евпатории (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли подпольный завод про производству "зубов дракона" в Евпатории (временно оккупированный Крым). Кроме того, здесь поставлено на поток изготовление противотанковых "ежей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты нашего движения обнаружили подпольное предприятие по изготовлению фортификационных сооружений в Евпатории", - говорится в сообщении.

Как стало известно партизанам, на предприятии изготовляют железобетонные конструкции, в том числе "зубы дракона" и противотанковые "ежи".

"Продукцию передают российским оккупационным войскам, которые продолжают строить фортификационные сооружения вдоль береговой линии и админграницы с Херсонской областью", - добавляют в "Атеш".

Партизаны обнаружили завод по производству "зубов дракона" в Евпатории (t.me/atesh_ua)

Кроме того, по их данным, работы на линии обороны идут в ускоренном режиме. 

Что известно о "зубах дракона"

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью специальных бетонных конструкций, так называемых "зубов дракона". Это, по мнению оккупантов, якобы должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины.

Так, на российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". В частности, по данным росСМИ, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

В январе 2023 года сообщалось, что "зубы дракона" уже более месяца производятся на беларусском заводе в Гомеле железобетонных изделий и отправляются в РФ. Впервые перевозка таких бетонных укреплений в Гомеле была замечена в декабре 2022 года.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвпаторияКрым