Партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории

"Агенты нашего движения обнаружили подпольное предприятие по изготовлению фортификационных сооружений в Евпатории", - говорится в сообщении.

Как стало известно партизанам, на предприятии изготовляют железобетонные конструкции, в том числе "зубы дракона" и противотанковые "ежи".

"Продукцию передают российским оккупационным войскам, которые продолжают строить фортификационные сооружения вдоль береговой линии и админграницы с Херсонской областью", - добавляют в "Атеш".

Партизаны обнаружили завод по производству "зубов дракона" в Евпатории (t.me/atesh_ua)

Кроме того, по их данным, работы на линии обороны идут в ускоренном режиме.

Что известно о "зубах дракона"

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью специальных бетонных конструкций, так называемых "зубов дракона". Это, по мнению оккупантов, якобы должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины.

Так, на российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". В частности, по данным росСМИ, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

В январе 2023 года сообщалось, что "зубы дракона" уже более месяца производятся на беларусском заводе в Гомеле железобетонных изделий и отправляются в РФ. Впервые перевозка таких бетонных укреплений в Гомеле была замечена в декабре 2022 года.