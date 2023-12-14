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Партизани виявили під Сімферополем дислокацію великої кількості техніки РФ (фото)

Гвардійське, Четвер 14 грудня 2023 16:29
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Партизани виявили під Сімферополем дислокацію великої кількості техніки РФ (фото) Архівне фото: Партизани виявили під Сімферополем дислокацію великої кількості техніки РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани в окупованому Криму виявили місце вивантаження значної кількості російської військової техніки. Її розміщують поблизу Сімферополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наші агенти зафіксували місце вивантаження величезної кількості техніки військового призначення. Переважно "КАМАЗи" та артилерійські тягачі", - йдеться в повідомленні.

Фото: Техніка росіян (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що ці транспортні засоби будуть використані для перекидання особового складу, артилерійських установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" на Херсонський напрямок.

Партизани зазначили, що ця інформація вже передана Силам оборони України.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Сьогодні повідомлялося, що партизани виявили велику стоянку техніки РФ у Криму. Наразі вони ведуть стеження за цим місцем дислокації окупантів у Сімферополі.

Учора партизани пробралися на місце будівництва військової частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії.

Також партизанам вдалося проникнути на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії.

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